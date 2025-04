Lettera43.it - Unicef: Israele ha ucciso almeno 322 bambini negli ultimi dieci giorni

Leggi su Lettera43.it

La ripresa da parte didei bombardamenti e dell’aggressione via terra nella Striscia di Gaza,ha provocato la morte di322e il ferimento di altri 609. Lo riporta l’, sottolineando che molti di questierano sfollati, rifugiati in tende improvvisate o in edifici danneggiati. Tra le vittime vi sono anche i minori colpiti dall’attacco al reparto chirurgico dell’ospedale Al Nasser, avvenuto il 23 marzo.Secondo l’dall’inizio della guerraha15 milaIl blocco totale degli aiuti, in vigore dal 2 marzo, ha aggravato ulteriormente la crisi umanitaria. L’assenza di cibo, acqua potabile, ripari sicuri e cure mediche sta esponendo la popolazione civile, in particolare il milione dipresenti nell’area, a rischi sempre maggiori di malnutrizione e malattie.