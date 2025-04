Screenworld.it - Undiscovered Country: ritratto dell’America ignota che spaventa gli americani

Cosa sta succedendo oltreoceano sembra sconvolgere la nostra visione degli States. Un’idealizzazione che nasce da decenni di serialità televisiva edulcorata dalle vere anime della land of freedom, motore di un soft power che ha cercato di imporre un modello idilliaco, invidiabile. La perdita di questa innocenza posticcia successiva all’11 settembre ha fatto cadere questa maschera, lasciando emergere ritratti più sinceri e impietosi, che anche nei comics ha ritrovato un perfetto medium per raccontare una nazione divisa. E ne esce un’America diversa, insolita, o, come la hanno giustamente ribattezzata Soule e Snyder, un’rappresenta una riscopertareale, distaccandosi dall’immagine di perfezione ipocrita presentata per decenni.