Under 17 Serie C. San Marino non lascia neanche le briciole al malcapitato Caldiero

Tre gol al Legnago. Così in casa il Rimini si prende tutto con il Legnago. A bersaglio Arlotti, Cellarosi ed Eco. Rimini: Pirini, Cenci (20’ st Ceka), Piermaria (32’ st Tito), Fabbri, Zammarchi (11’ st Lombardi L.), Nava (11’ st Lombardi N.), Arlotti (32’ st Berardi), Mengoni, Cellarosi, Eco (20’ st Cristiani), Di Pollina (1’ st Molfetta). All.: Mandola. Ha messo tutto in tasca la SanAcademy con il(3-1). Giornata di gloria per Baiardi, Meloni e Arcangeli. SanAcademy: Conti, S. Tamagnini (86’ Colombini), Baiardi, Pennacchini (59’ Deronjic), Montali, Mirchev, Guidi (59’ Delvecchio), Meloni, Markaj (59’ Grandoni), Arcangeli (73’ N. Tamagnini), Canarezza (73’ Cavallo). All.: Di Maio.17C. Girone B (26ª giornata): Rimini-Legnago 3-0, Trento-Carpi 5-1, Arzignano-Feralpisalò 0-7, Pesaro-Clodiense 3-1, Vicenza-Virtus Verona 6-0, SanAcademy-3-1, Triestina-Padova 1-0.