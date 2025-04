Anconatoday.it - Una telecamera di ultima generazione per la diretta della nidificazione del falco Ginevra

intv per i falchi dell’Imperatore. Da oggi chiunque, accedendo al link del sito internet comunale (https://shorturl.at/0xS92), potrà vedere in tempo reale la cova delfemmina, che ha scelto come nido il campanile del complesso San Floriano, in piazza Federico.