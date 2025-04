Ilrestodelcarlino.it - Una serata storica al Teatro dell’Aquila con la super star del violino Maxim Vengerov

quella andata in scena aldi Fermo. Pochi giorni fa si è aperto il sipario sulla prima assoluta nelle Marche delladel, che ha convinto pubblico e critica in un’intensa esecuzione insieme alla pianista Polina Osetinskaya. Unica data italiana – insieme a Torino – dell’agenda 2025 del grande artista russo, laè stata proposta dalla Stagione concertistica de Il Circolo di Ave, che ieri sera ha confermato con forza la propria missione: quella di portare a Fermo e nelle Marche, spesso in prima assoluta, i maggiori protagonisti del panorama musicale internazionale. Universalmente noto come uno dei migliori musicisti al mondo e vincitore di un Grammy Award,, spesso definito come il più grande violinista vivente, si è esibito in un recital insieme alla sublime pianista Polina Osetinskaya, che ha iniziato la sua straordinaria carriera all’età di 5 anni, oggi nota per i suoi programmi sperimentali, la tecnica prodigiosa e le sue apparizioni sui più importanti palcoscenici internazionali.