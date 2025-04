Iodonna.it - Una ricetta semplicissima, ma di grande effetto, che ha colpito il cuore dei fan più golosi

Leggi su Iodonna.it

Un piatto semplice, ma ricco di gusto, che ha conquistato ildi Jovanotti e dei suoi fan. Il cantante, noto anche per il suo amore per la cucina (e per il suo coraggio nell’assaggiare qualsiasi cibo), ha recentemente condiviso un video sui social che ha reso virale questa preparazione. Il piatto, descritto dallo stesso artista come «un marshmallow del paradiso», ha suscitatointeresse. Ma cosa rende le uova alla Jova così speciali? Lorenzo Jovanotti dà spettacolo al Jova beach party guarda le foto Il video di Jovanotti e la “libidine” culinariaNon è la prima volta che Jovanotti si lascia coinvolgere da video culinari.