Laspunta.it - Una pista ciclabile da Grottaferrata a Frascati

Leggi su Laspunta.it

Unache collegherà. Questo il progetto che l’Amministrazione Di Bernardo presenterà mercoledì 2 aprile ai cittadini. L’occasione sarà della posa della prima pietra di inizio del progetto che sarà svolto in collaborazione con Città metropolitana di Roma Capitale e nell’ambito del Piano Urbano Integrato “Poli di sport, benessere e disabilità”.All’iniziativa parteciperanno oltre al sindaco di, Di Bernardo, Stefano Cart direttore del dipartimento VII per l’attuazione dei PNRR, Tiziana Biolghini e Pierluigi Sanna per la Città Metropolitana di Roma. L'articolo Unadaproviene da la Spunta.