Iodonna.it - Un viaggio di lavoro tra moda e leggenda. L'influncer ha visitato uno dei castelli più celebri d'Europa

Leggi su Iodonna.it

rounded px-px py-0.2rem">Non c’è nulla di meglio che uncon le amiche, per superare un momento difficile. Chiara Ferragni ha infatti ripreso a viaggiare, sia perche per piacere, lasciandosi alle spalle un periodo complesso segnato dallo scandalo dei pandori e dalla separazione da Fedez. Durante l’ultimo weekend, l’imprenditrice digitale è volata in Romania per partecipare alla Mercedes-Benz Fashion Week di Bucarest. Approfittando di un momento libero tra un impegno e l’altro, hailrio Castello di Bran, noto come il castello di Dracula, situato vicino a Bra?ov, al confine tra Transilvania e Valacchia.? Tutti i gioielli preferiti di Chiara Ferragni guarda le foto L’avventura di Chiara Ferragni in RomaniaIlin Romania è stato anche l’occasione per Chiara di rafforzare la sua presenza nel panorama dellainternazionale.