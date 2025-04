Un testimone ha provato a inseguire il killer di Sara Campanella. «L'ho sentita urlare "Basta, lasciami"

Leggi su Open.online

Non solo i compagni di corso che hanno assistito al delitto ma anche altre persone presenti in via Gazzi a Messina, doveè stata sgozzata ieri pomeriggio. Sono persone che hanno collaborato con gli investigatori. «Immediatamente queste persone che si sono trovate loro malgrado testimoni in quel momento – ha dichiarato il sostituto procuratore Marco Colamonici – hanno prestato soccorso alla vittima e hanno avvisato le forze dell’ordine e l’ambulanza. Uno di loro, addirittura, ha cercato dil’autore dell’omicidio per un tratto anche lungo e poi ha fornito una descrizione che è stata utile». Prima dell’omicidio ilha sentito la ragazzaverso Stefano Argentino, studente 27enne di Noto (Siracusa), rintracciato dopo una lunga ricerca e fermato per omicidio.