Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 2 aprile: Michele scopre che qualcuno è entrato nel suo pc

Tutto quello che succederà nell'episodio di domani d Unal, la soap opera partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Domani su Rai Tre torna Unalalle 20.50. Nel nuovo episodioSaviani tornerà a lavorare alla sua inchiesta, ma farà un'amara scoperta. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dove eravamo rimasti Negli episodi passati,Saviani era rimasto vittima della sparatoria causata da Fusco in ospedale, rimanendo gravemente ferito. Fino a poco prima, il giornalista stava lavorando a un'inchiesta sugli affari oscuri della famiglia Gagliotti, ricevendo anche diversi avvisi e minacce da parte di Gennaro. Quando poi il Saviani è finito in coma, il momento per Gagliotti è stato propizio: grazie alla complicità di Roberto Ferri, .