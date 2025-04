Ilfattoquotidiano.it - “Un poliziotto si è spacciato per giornalista usando una telecamera con il logo di una testata”

Passava quasi in osservato l’uomo in borghese e con la piccolain mano su cui spiccava l’adesivo del quotidiano La Sicilia, mentre riprendeva i manifestanti. In realtà, però, non si tratterebbe di un videomaker o, ma di un agente della polizia di Stato in borghese. A raccontarlo è il quotidiano MeridioNews, che ricostruisce con alcune testimonianze la presenza dell’agente camuffato dain tre diversi eventi che si sono svolti di recente a Catania: l’8 marzo, in occasione dello sciopero transfemminista, il 17 marzo per lo sgombero di un immobile occupato abusivamente in via Calatabiano, e il 30 marzo per il corteo pro-Palestina.L’agente è stato visto durante le manifestazioni prima a parlare con alcuni poliziotti in divisa, vicino le auto della Squadra mobile e in un’area interdetta al pubblico; poi con lain mano si è mimetizzato tra i manifestanti.