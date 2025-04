Lanazione.it - Un orto speciale: il raccolto degli studenti del Datini e dei ragazzi della Cui

Prato, 1 aprile 2025 – Hanno piantato insieme finocchi, cavoli, cipolle, insalata, radicchio. E oggi, finalmente, un soddisfatto gruppo di utentiCooperativa unitaria invalidi (Cui) con le ragazze e iclasse terza - Viticoltura ed enologia dell’Istitutoinsieme hannoortaggi, ma anche e soprattutto amicizia, sorrisi, conoscenze, condivisione. Coltivare relazioni positive e integrazione. È soprattutto questo l’obiettivo per cui è nato il piccolobiodinamico di via di Reggiana, nella sedeCui e a pochi passi dall’Istituto: far lavorare insieme glie i– giovani e meno giovani – seguiti dalla Cui, perché la condivisione e l’integrazione crescano insieme ai fruttinatura. Un’iniziativa nata nell’ambito del progetto “riAmbientiAMO Prato”, che vede glidelimpegnati nella coltivazione di alcuni orti biodinamici alla Villa del Palco, in collaborazione con la Comunità dei Ricostruttori.