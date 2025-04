Secoloditalia.it - Un misterioso virus “X” spaventa la Russia: febbre alta e vomito di sangue. Da Mosca si frena: “Stiamo indagando”

Tosse cone gravi sintomi respiratori: sono gli effetti di unX’ in. Le voci, nate sul canale Telegram russo ‘Shot‘, si sono concentrate su pazienti con un quadro clinico serio, ma che risultavano negativi ai test per influenza e Covid-19. Secondo ‘Newsweek’ i funzionari sanitari russi attribuiscono questi casi a comuni infezioni respiratorie, tra cui il Mycoplasma pneumoniae. Le autorità russe hanno respinto le voci parlando di “speculazioni sui resoconti di unnon identificato” e assicurando che “non sono stati rilevati nuovi agenti patogeni”.Rospotrebnadzor, un’agenzia russa responsabile della supervisione della tutela dei diritti dei consumatori e della salute pubblica, ha affermato che “non ci sono prove di unnuovo o non identificato in circolazione sul territorio della Federazione Russa”.