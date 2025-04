Un libro una bolletta e un mazzo di chiavi | il contro-kit per le vereemergenze del consigliere M5s in Lombardia

Ilfattoquotidiano.it - Un libro, una bolletta e un mazzo di chiavi: il “contro-kit” per le “vere”emergenze del consigliere M5s in Lombardia

Un, una, una prescrizione medica, undie un trenino. È questo il “-kit” per le emergenze presentato in Aula da Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione. Durante l’assemblea, Di Marco ha mostrato uno zainetto da cui ha man mano estratto cinque oggetti, chiaro riferimento al “kit per le emergenze” presentato la scorsa settimana da Hadja Lahbib, commissaria europea alla gestione delle crisi. Il video con cui Lahbib spiegava che cosa tenere sempre a portata di mano in caso di disastri (lo scoppio di una guerra o una tragedia ambientale) è diventato virale in poche ore.Ma invece che mostrare un coltellino svizzero, contanti e fiammiferi, come nel filmato Ue, Di Marco ha estratto dallo zaino un, in particolare il Manifesto di Ventotene, per “ricordare il diritto all’istruzione”, una ricetta medica, unaper sollecitare un più efficace contrasto al caro-energia, un trenino (“per garantire la libertà di muoversi all’interno del nostro territorio”) e, infine, undi, emblema della “emergenza abitativa”.