Frosinonetoday.it - Un contributo per pagare l'affitto: le informazioni

Leggi su Frosinonetoday.it

Il Comune di Frosinone, mediante il settore servizi sociali – ufficio casa coordinato dall’assessore Alessia Turriziani, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abitino in alloggi condotti in locazione.