Un consiglio comunale sulle alluvioni

"Abbiamo depositato una richiesta diaperto sugli allagamenti che hanno riguardato via Brana e via Caboto e per la frana di circa dieci giorni fa. Abbiamo richiesto la presenza di Publiacqua, del Consorzio di Bonifica, della Provincia e dell’amministrazione di Pistoia, in modo che i cittadini possano intervenire direttamente ponendo domande e indicando criticità". Lo ha fatto sapere Irene Gori, capogruppo di Fratelli d’Italia, asserendo di aver avanzato la richiesta insieme ai colleghi di partito e ai consiglieri della Lega Stefano Nigi e Giancarlo Noci. Un tema tornato di strettissima attualità nelle scorse settimane a causa delle intense precipitazioni che hanno portato all’allagamento di entrambe le strade, per non parlare dello smottamento che a Forrottoli ha provocato ingenti danni all’azienda vivaistica che si trovava nei pressi del versante, poco più di una settimana fa.