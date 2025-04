Ilrestodelcarlino.it - Un chilo di libri a soli 10 euro. Due giorni di ’fiera’ anti-spreco

Sabato 12 (dalle 10 alle 19) e domenica 13 (dalle 10 alle 13) Librokilo arriva per la prima volta a Cervia per salvare ancora quintali didal macero. Sarà possibile acquistare tssimia 10al kg presso i Magazzini del sale. Una valorizzazione dei locali di via Nazario Sauro in perfetta sintonia con Librokilo, progetto che nasce proprio per dare una seconda vita adestinati al macero pur essendo ancora in ottimo stato. Anche in questa edizione infatti si potranno trovare più di 10.000 volumi con una vasta selezione di saggistica, narrativa, graphic novel,per bambini e tanto altro. Ma perchè tfiniscono al macero? L’Associazione Italiana Editori calcola che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85 mila novità, ovvero circa 234al giorno.