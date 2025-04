Ilfattoquotidiano.it - “Un bus mi ha centrato a 110 km/h, mi rimangono 4 giorni di vita”: cosa è successo davvero a Virginia Giuffre? Tutti i punti oscuri dell’incidente dell’accusatrice di Epstein e del principe Andrea

E’ nota per essere stata la più grade accusatrice dele testimone chiave del processo contro Jeffrey, a 41 anni, ha scritto sui social che le sarebbe rimasto poco da vivere. Ma un comunicato appena rilasciato dalla polizia del dipartimento West Australia Police Force (WAPF) avrebbe chiarito che l’incidente stradale avvenuto il 24 marzo tra un bus ed un’auto (dove si trovava la) a Perth Nord sarebbe stato “uno scontro “minore”, non grave. Dopo aver incassato la vittoria contro coloro che, quando era ancora minorenne, avrebbero abusato sessualmente di lei dandole l’illusione di unada sogno, pagandola per portarla in luoghi esclusivi e nel letto di personaggi molto facoltosi, ora laapre ad un nuovo caso, pieno di dubbi, dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per mostrare le ferite riportate in un incidente stradale.