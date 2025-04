Un anno dopo Satnam Singh i caporali sono ancora lì

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unfaè stato lasciato morire dissanguato, con un braccio amputato e abbandonato su una cassetta della frutta. Ieri è iniziato il processo per omicidio volontario. Ma fuori dal tribunale tutto è rimasto al suo posto. Lo sfruttamento ingrassa nei campi. Inon hperso il vizio. E lo Stato,una volta, ha voltato lo sguardo.La legge 199 contro il caporalato esiste dal 2016 ma resta inapplicata: le sezioni territoriali previste nonmai state istituite, i controlliinsufficienti, le condanne rare. La riforma della Bossi-Fini è promessa da vent’anni. Nel frattempo, le persone migranti continuano a lavorare senza diritti, sotto ricatto, nelle retrovie della legalità.Nel 2023 le richieste per entrare regolarmente in Italiastate sei volte superiori alle quote fissate dal governo.