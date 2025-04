ULTIM’ORA – Allarme Thuram derby a rischio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Come se non bastassero le assenze di Taremi e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi potrebbe dover fare i conti con un’ulteriore defezione in attacco in vista delcontro il Milan, in programma domani sera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.Secondo quanto riportato da Tancredi Palmieri di Sportitalia, Marcusha il piede gonfio a causa del pestone subito nel secondo tempo di Udinese-Inter. L’episodio, avvenuto al limite dell’area friulana, aveva già scatenato l’ira di Inzaghi per il mancato intervento dell’arbitro Chiffi.Le condizioni dell’attaccante francese saranno monitorate con attenzione, ma la decisione finale sulla sua presenza in campo verrà presa solo dopo la rifinitura di domani.