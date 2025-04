Puntomagazine.it - Ultima Generazione – Mattarella ci ripensa: la pressione politica funzionando

Il popolo si fa sentire: 50.000 firme contro il DDL Sicurezza, ora la battaglia continua per una democrazia che difende il dissensoRoma, 1 aprile 2025 – La crescentepubblica e il dibattito diffuso hanno finalmente avuto il loro effetto. 50.000 firme sono state raccolte nel nostro appello al Presidenteaffinché non firmi il DDL Sicurezza. Un segnale forte che non è passato inosservato.ha ascoltato le preoccupazioni di chi, come noi, vuole continuare a vivere in un Paese democratico, annunciando chiaramente che non ha intenzione di promulgare il disegno di legge.Ora è il momento chiave per intensificare la spinta. Ladal basso sta, ma dobbiamo dare il massimo proprio adesso per assicurare che il Presidente non ceda alle richieste del governo.