Ucraina Trump | Mi aspetto che Putin faccia la sua parte per l’accordo

Donaldspera ancora che si possa raggiungere l’intesa per la tregua in. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler vedere Vladimir“fare un accordo”. Lo riportano i media americani. “Voglio vederlo fare un accordo, così possiamo fermare l’uccisione di soldati russi, soldati ucraini e altre persone”, ha detto il tycoon nello Studio Ovale. “Voglio assicurarmi che lui mantenga la parola, e penso che lo farà”, ha aggiunto.Il capo dello Stato è poi tornato sulla possibilità di candidarsi per un terzo mandato e ha dichiarato di “non averla presa in considerazione”. Lo riporta la Cnn. “C’è tutta una storia sul candidarsi per un terzo mandato. Non lo so. Non ci ho mai pensato. Dicono che ci sia un modo per farlo, ma non ne so nulla, però non l’ho mai preso in considerazione”, ha affermato.