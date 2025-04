Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “No a invio truppe italiane senza chiara posizione Onu”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle riunioni di Parigi e Londra si è deciso di dare vita a una serie di gruppi di lavoro che dovranno valutare diverse opportunità per l’: l’Italia non è disponibile a inviare lìcombattentiunadell’Onu. Siamo contrari a missioni militari e favorevoli, dopo che si sarà arrivati alla pace, all’eventualedi soldati”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.“Indipendentemente da progetti e investimenti, se non c’è una collaborazione con gli Stati Uniti l’Europa non va da nessuna parte – continua-. Dobbiamo fare di più e non piegarci alle richieste degli altri. La sicurezza di Europa enon può essere in alcun modo garantitala predegli Stati Uniti, con gli strumenti militari che abbiamo oggi non siamo in grado di difenderci da soli: l’Occidente non si mette in discussione se c’è un presidente degli Stati Uniti invece di un altro”.