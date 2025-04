Ucraina-Russia, altri 160mila soldati per Putin. Mosca cambia tattica

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –per Vladimir. Il presidente russo ha firmato un decreto per la leva di primavera con cuiprevede di reclutareuomini tra i 18 e i 30 anni. La coscrizione, al via da oggi fino al 15 luglio, è la più grande degli ultimi 14 anni e rappresenta un segnale chiaro per un paese impegnato da 3 anni nella guerra contro l’. I coscritti, di norma, non vengono inviati al fronte a combattere. In realtà, in relazione al conflitto in corso è stata più volte segnalata la presenza di coscritti al fronte. In particolare,di leva sarebbero stati schierati nel Kursk, la regione invasa dalle forze armate ucraine da agosto 2024. Il ministero della Difesa russo afferma ora che idi leva non verranno destinati a reparti impiegati nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, che lacontrolla parzialmente e che ha comunque annesso al proprio territorio.