Ildifforme.it - Ucraina, Mosca frena sulla tregua e chiede sicurezze: “Non risolve le cause del conflitto”

Trump si trova di fronte a due leader che non hanno intenzione di confrontarsi direttamente e che continuano a pretendere dagli Usa decisioni più influenti che possano in qualche modo convincere l'altro a cedere. Il titolare della Casa Bianca, però, non sarebbe affatto contento della situazione, tanto da dirsi "frustrato con entrambi i leader"L'articolo: “Nonledel” proviene da Il Difforme.