Lapresse.it - Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca Baerbock in visita a Kiev

Leggi su Lapresse.it

La, Annalena, è arrivata aper unatenuta segreta per motivi di sicurezza. Si tratta dell’undicesimo e probabilmente ultimo viaggio inper l’esponente del governo di Berlino uscente. All’inizio della suaha messo in guardia gli Stati Uniti dal cadere nella trappola dei trucchi del presidente russo, Vladimir Putin, nei negoziati con la Russia per un cessate il fuoco in. “È Putin che sta prendendo tempo, non vuole la pace e continua la sua guerra di aggressione in violazione del diritto internazionale”, ha affermato, annunciando che la Germania sta fornendo all’altri 130 milioni di euro in aiuti umanitari e fondi di stabilizzazione alla luce dei continui attacchi russi. L’è pronta per un cessate il fuoco immediato, ha aggiunto, ma Putin “finge di essere disposto a negoziare, ma non si discosta di un millimetro dai suoi obiettivi.