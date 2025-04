Lapresse.it - Ucraina, in 45mila senza elettricità dopo raid russo su Kherson

Continuano le discussioni per una tregua nella guerra trae Russia. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi che il leaderVladimir Putin “faccia la sua parte” per raggiungere un accordo, ma il Cremlino frena parlando di un “tema complesso” che “richiede sforzi”. Ma proseguono anche idi Mosca sul territorio ucraino, nella regione dipersone sono rimaste. Ecco tutte le notizie di oggi.IN AGGIORNAMENTOKiev: “Lavoreremo con Usa per accordo minerali reciprocamente accettabile”A proposito di un accordo sui minerali fra Usa e Kiev, “l’è impegnata ad arrivare a un documento che soddisfi gli interessi nazionali sia degli Stati Uniti che dell’“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, parlando a Kiev in conferenza stampa congiunta con l’omologo della Lituania, Kestutis Budrys.