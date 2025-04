Thesocialpost.it - Ucraina, il piano di Putin: “Zelensky è un ostacolo, se ne deve andare”

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante gli sforzi per un accordo di pace, la guerra tra Russia e, che dura ormai da tre anni, continua senza un vero segno di fermo. Donald Trump ha espresso l’intenzione di portare le due nazioni al tavolo della pace, ma il presidente russo Vladimirsembra non aver ridimensionato i suoi obiettivi, rifiutando l’idea di una tregua integrale.Leggi anche: La “pace” di? Significa annientamento degli ucrainiLe posizioni di Mosca e KievSebbeneabbia accettato il cessate il fuoco per alcune aree, come le infrastrutture energetiche e il Mar Nero, gli attacchi quotidiani non si sono fermati. Secondo un’analisi del Moscow Times, che ha raccolto le valutazioni di diplomatici e fonti vicine al Cremlino, Mosca non ha cambiato rotta. L’obiettivo dirimane un cambio di regime a Kiev, con la rimozione di Volodymyr, considerato “illegittimo” a causa del rinvio delle elezioni presidenziali in