Quotidiano.net - Ucraina, Finlandia verso il ritiro dal trattato sulle mine antiuomo. La Polonia guida la missione di polizia aerea Nato nel Mar Baltico

Roma, 1 aprile 2025 – Mentre proseguono i contatti tra Russia e Stati Uniti sul cessate il fuoco ine appare chiaro, come sottolinea il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che i temi in agenda "sono molto difficili e richiedono molto sforzo aggiuntivo", si accende la tensione in Europa e aumentano gli sforzi bellici dei paesi. Al via oggi ladi Air policing che prevede il pattugliamento dello spazio aereo di Lituania, Estonia e Lituania. Ladidellanel Marsaràta dalla. il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha annunciato che gli aerei del Regno Unito e, per la prima volta, della Svezia opereranno dalla basedi Malbork, nel nord. E oggi il primo ministro Petteri Orpo ha annunciato oggi che lalascerà la convenzione internazionale che mette al bando le, affermando la necessità di rafforzarsi di fronte alla minaccia russa.