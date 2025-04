Liberoquotidiano.it - Ucraina, attacco russo nella regione di Zaporizhzhia: un morto e cinque feriti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una donna è rimasta uccisa epersone sono rimaste ferite in seguito a undi. Secondo il Servizio di emergenza statale, la Russia ha lanciato bombe aeree guidate in tutta la. Il governatore regionale Ivan Fedorov ha dichiarato che l'“ha distrutto e danneggiato edifici residenziali e strutture sociali”. Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che in una giornata la Russia ha lanciato due missili e 99 attacchi aerei contro le posizioni delle unità e degli insediamenti ucraini. Per gli attacchi sono stati utilizzati più di duemila droni.