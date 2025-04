Lanazione.it - Uccisa dal marito. Ritrovato il cellulare gettato dall’uomo

Laura Papadia è stata strangolata. La conferma sulle cause della morte arriva dalle prime indiscrezioni che trapelano sui risultati dell’autopsia eseguita ieri sulla salma della 37enne palermitana,mercoledì scorso nell’appartamento di via Porta Fuga, a Spoleto, dalGianluca Romita. Ed è proprio l’autopsia, eseguita ieri a Perugia dal medico legale Eleonora Mezzetti e dal professor Massimo Lancia, che dovrà fare chiarezza anche sull’eventuale gravidanza della donna, dopo che all’interno dell’appartamento gli inquirenti avevano rinvenuto alcuni importanti indizi. Più specificatamente si attende, per verificare l’eventuale stato di gravidanza della vittima, l’esito degli esami istologici e del sangue. Sempre dall’esame autoptico, inoltre, si potrà definitivamente capire se l’uomo abbia agito a mani nude o utilizzando uno di quegli oggetti (capi di biancheria e abbigliamento, accessori di vestiario ) rinvenuti nella camera da letto dove era stato rinvenuto il cadavere della donna.