Ubriaco e con un piede ingessato, in auto per recuperare il cellulare, così ha investito e ucciso Noemi, di 21 anni

Erae con unil 33enne che a Lurago Marinone, in provincia di Como ha travolto eFiordilino, una ragazza di 21, per poi fuggire senza prestare soccorso. L’uomo, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato. Incidente nella notte .