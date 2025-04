Ilgiorno.it - Ubriaco alla guida esce di strada e finisce in un campo. Poi aggredisce carabiniere e lo morde a un orecchio

Castelbelforte (Mantova), 1 aprile 2025 – Nella notte tra sabato e domenica, a Castelbelforte, un’automobile è finita in un terreno agricolo, dopo aver percorso un tratto disbandando e, stando ad alcuni testimoni, combinando varie peripezie. Dopo l’incidente, l’uomoè uscito dvettura autonomamente ma barcollando. Ha cercato di riportare l’auto sulla sedele ma non ci è riuscito e, di conseguenza, si è allontanato dzona del sinistro. Nel frattempo, però, sono arrivati i carabinieri di Roverbella che hanno trovato l’uomo vistosamente alterato. Non solo, si è rifiutato categoricamente di fornire i documenti e di sottoporsi all’alcoltest. Anzi, nonostante le reiterate ed educate richieste dei militari, lo stesso ne ha aggredito unondolo all’. È nata così una colluttazione, mafine l’uomo è stato arrestato, mentre i due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, ottenendo ciascuno 3 giorni di prognosi.