Game-experience.it - Ubisoft svela i piani della sussidiaria con Tencent attraverso un messaggio interno

ha rivelato nuovi dettagli sulla creazione di unain collaborazione con, un’operazione che coinvolgerà alcuni dei suoi franchise più importanti: Rainbow Six, Assassin’s Creed e Far Cry. La decisione è stata annunciata il 27 marzo, ma solo ora emergono informazioni più chiare grazie a undiffuso ai dipendenti da Christophe Derennes, Zone 1 Managing Director.Secondo il memo di cui sopra, la nuova entità rimarrà sotto il controllo di, concome azionista di minoranza. Tuttavia, il processo di ristrutturazione avrà un impatto significativo sull’organizzazione. Gli studi di Quebec, Saguenay e Sherbrooke saranno completamente trasferiti alla nuova entità, mentre i team di Montreal saranno divisi trae la. Altri studi, come quelli di Toronto, Winnipeg, Red Storm e Blue Mammoth, rimarranno partestruttura attuale.