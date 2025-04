Game-experience.it - Ubisoft guarda oltre Assassin’s Creed Shadows: Invictus dovrebbe uscire nel 2025, per un rumor

Dopo il successo dinon sembra intenzionata a fermarsi con il franchise. Difatti secondo le ultime indiscrezioni, la compagnia francese sarebbe pronta a rilasciarenel. Il progetto, citato per la prima volta in un rapporto finanziario del 2022, non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma secondo il noto leaker Tom Henderson, l’uscita sarebbe prevista entro la fine dell’anno.Stando a quanto riportato da Wccftech,si distacca dai tradizionali capitoli della saga, offrendo un’esperienza completamente multiplayer. Il gioco, sviluppato con il contributo di veterani di For Honor, si ispirerebbe a titoli arcade come Fall Guys e Smash Bros, consentendo ai giocatori di sfidarsi in una serie di round con modalità competitive, tra cui team deathmatch, free-for-all e corse a tempo in puro stile parkour.