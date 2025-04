Ilnapolista.it - Tuttosport: “si è rotto qualcosa tra Conte e il Napoli”. Bagni: «teme il remake del (non) mercato di gennaio»

Trae ilsi è, scriveche rappresenta le speranze dell’ambiente juventino che – dopo le frasi di domenica sera del tecnico (non le prime, per la verità, di questo tenore) – comincia a credere nell’addio tra lui e De Laurentiis.Scrive:È assodato che il tecnico stia vivendo qualche disagio a. L’accordo sottoscritto con Aurelio De Laurentiis vale fino al 2027, ma non è una garanzia. Come non sarebbe una garanzia l’eventuale conquista dello scudetto, dandere a un’Inter avanti di tre punti. Il quotidiano torinese si appoggia alle parole rilasciate ieri da Salvatore Bagno a A Radio Anch’io Sport:«non è stato soddisfatto deldi, ilsi è indebolito. Nel momento in cui ti giochi lo scudetto, devi rinforzarti, non indebolirti.