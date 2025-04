Justcalcio.com - Tuttosport – “Lazio, due punti buttati via. Gol Toro evitabile”

2025-03-31 23:37:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:ROMA – Queste le parole del tecnico della, Marco Baroni dopo l’1-1 contro il Torino: “La squadra voleva vincere, quando non la chiudi non devi prendere questo gol. Era un gol, ci vuole maggiore attenzione e più corsa, era una situazione leggibile. Siamo mortificati, la squadra ha fatto una buona gara, ora ripartiamo da questo”. E sulla mancanza di un centravanti: “È chiaro, non mi piace parlare degli assenti, non voglio trovare alibi e non voglio darli alla squadra. Abbiamo trovato il gol e abbiamo avuto le occasioni per segnare il 2-0, non vedevo i presupposti per prendere gol, è una disattenzione da togliere. Certe situazioni sono evitabili”.Baroni e la distanza ChampionsIn arrivo il quarto di Europa League contro il Bodo, Baroni chiarisce sulla forma fisica della squadra: “Le rotazioni le abbiamo fatte e le continueremo a fare, è chiaro che ci sono giocatori che stanno ancora rientrando e che devono mettere minutaggio nelle gambe.