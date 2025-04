Unlimitednews.it - Tutto pronto per la 3ª edizione dello Sportcity Meeting

ROMA (ITALPRESS) – La sede dell’Anci a Roma ha tenuto a battesimo la 3ª, che si terrà dall’11 al 13 aprile ad Assisi e Spello. La Fondazione Sporticity, dando seguito a quanto avvenuto nel 2023 a Salsomaggiore Terme, dove venne firmata la dichiarazione d’intenti per la sportivizzazione delle città e nel 2024 a Pietrasanta, dove nacque l’idea della “Repubblica del Movimento”, darà di nuovo appuntamento per ‘gli stati generalisport’ proponendo un nuovo e coinvolgente format. Un lungo week end che, nelle due cittadine umbre, vedrà la partecipazione di oltre 300 tra operatorisport, politici nazionali, amministratori locali, dirigenti d’azienda e nuovi stakeholder.che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Sottosegretario al MASE con delega allo Sport Claudio Barbaro, dell’onorevole Mauro Berruto, del senatore Paolo Marcheschi e della senatrice Daniela Sbrollini, dell’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo.