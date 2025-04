Ilfoglio.it - Tutti i flop dei pro Pal di “Cambiare rotta” alle elezioni universitarie

Leggi su Ilfoglio.it

Ovunque si presentino fanno cilecca. Strepitano per mesi, sono gli artefici delle occupazioni, dei campus in cui è costretta a entrare la Digos, ma quando si presentanostudentesche r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti