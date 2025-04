Metropolitanmagazine.it - Tutti gli annunci dal Cinemacon 2025: da Spider-Man ai Beatles

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa notte, a Las Vegas, si è tenuto il, convention annuale in cui gli studi Hollywoodiani presentano i prodotti in arrivo sia nei prossimi mesi che nell’anno successivo. Quest’anno, più di altri, ilè stato ricco di sorprese. Sia dal lato supereroistico, quello ovviamente più atteso perché la convention è il luogo ideale perare nuovi cinecomics, sia dal lato produttivo classico. La Sony Pictures, ad esempio, ha rivelato che il titolo del sequel di-Man: No Way Home sarà.-Man: Brand New Day. Con Tom Holland nel ruolo dell’arrampicamuri, il quarto film di-Man di Sony e Marvel Studios dovrebbe uscire nelle sale il 31 luglio 2026, tra Avengers: Doomsday (1° maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027).-Man: Brand New Day prende il nome dal soft reboot del 2008 della serie di fumetti-Man della Marvel.