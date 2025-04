Lanazione.it - Turisti, il Comune incassa. Tassa di soggiorno e bus

Leggi su Lanazione.it

die ticket busci: gli incassi del 2024 confermano il trend positivo fatto registrare negli ultimi due anni. Dopo i dati resi pubblici nei giorni scorsi e relativi agli ingressi alle Torri civiche e all’Orto Botanico, con 263.543 ingressi complessivi nel corso del 2024, anche gli introiti per ladie quelli dei ticket dei busci relativi al 2024 rimarcano il trend positivo dei flussici fatto registrare nell’ultimo biennio. E’ lo stessodi Lucca a confermarlo in una nota dove si specifica che l’incasso totale per ladinel 2024 è stato di 2.071.202 euro, sostanzialmente in linea con la previsione e in aumento rispetto al dato fatto registrare nel 2023, che era stato pari a 1.913.569 euro: l’aumento è di circa l’8,2 per cento.