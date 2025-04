Europa.today.it - Turista scompare, viene ritrovato svenuto in un vano caldaia

Leggi su Europa.today.it

Unitalo-americano di 35 anni era stato dato per scomparso a Canazei, in Val di Fassa, in Trentino. Ora, l'uomo è statoin gravi condizioni nel localedi un albergo. Era privo di sensi e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Santa.