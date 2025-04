Ilgiorno.it - Turbigo, Gianpaolo Filippini scomparso da due settimane : riprendono le ricerche

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 1 aprile 2025 –questa mattina alle 10 aledi, l'uomo di 57 annilo scorso 17 marzo da Abbiategrasso e del quale non si hanno più tracce. Sul posto ci sono oggi i carabinieri della compagnia di Legnano con i sommozzatori dei vigili del fuoco, che inizieranno nuovenelle acque del Naviglio. Lucaprima della scomparsa viveva con il fratello gemello Gianluca e a rendere nota la scomparsa erano stati anche i colleghi di lavoro della Siderinox di Caselle Morimondo, che avevano pubblicato un appello sui social: "Stiamo cercando il nostro collega di lavoro– diceva il messaggio postato a metà marzo -, non abbiamo sue notizie da ieri mattina. Abbiamo già denunciato la scomparsa ai carabinieri, se lo vedete non esitate a scrivere".