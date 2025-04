Bergamonews.it - TukTukBergamo Srl, servizi turistici innovativi per la città

Leggi su Bergamonews.it

Srl è un’azienda che offreutilizzando tuktuk, mezzi 100% elettrici a tre ruote, per esplorare ladi Bergamo in modo sostenibile e originale. I tuker, autisti appositamente formati, non sono guide turistiche ma narratori della, raccontando storie e curiosità durante il viaggio.È anche possibile fruire delo con guide turistiche professioniste per un’esperienza ancora più approfondita.Ilo è disponibile sia con tour programmati, prenotabili online, che con soluzioni personalizzate, su misura per le esigenze e gli interessi dei clienti. Con 4 mezzi elettrici, l’azienda mira a far conoscere Bergamo a turisti e residenti, con l’acquisto dei veicoli reso possibile grazie al finanziamento Rinascimento. Fondata a marzo 2022,si avvale della collaborazione di 8 dipendenti con contratto a chiamata.