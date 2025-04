Calciomercato.it - Tudor fa felice la Juve: tesoretto Vlahovic e nuovo centravanti

Leggi su Calciomercato.it

Il neo allenatore pronto a esaltare il numero nove: l’obiettivo è rivalutarlo in vista del prossimo mercato estivorilancia lantus, con i bianconeri che ritrovano la vittoria in campionato dopo le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.(LaPresse) – Calciomercato.itIl cambio porta subito effetti positivi alla ‘Vecchia Signora’ grazie al prezioso successo con il Genoa, con iltecnico acclamatissimo dal pubblico dell’Allianz Stadium.ridà ossigeno allaper la corsa Champions, obiettivo che resta fondamentale per il progetto sportivo e le casse societarie malgrado il supporto economico della proprietà. A prendersi la scena è stato Kenan Yildiz: magia e linguaccia alla Del Piero per il fantasista turco, nuovamente centrale nello scacchiere bianconero.