TS – come stanno Cambiaso e Luiz

La Juventus è concentrata sulla trasferta di domenica sul campo della Roma. Sarà un crocevia importante in vista della corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Obiettivo minimo per salvare la stagione del quale ne è ben conscio Igor Tudor. Il tecnico, nella giornata di ieri ha rivisto i suoi ragazzi alla Continassa quando si è aperta la prima settimana con tutto il gruppo a disposizione. Nella mattinata di martedì nuova sessione di allenamento con focus sul lavoro atletico che ha concluso con una serie di partitelle in campo. Prima di scendere in campo c'è stata una simpatica accoglienza dei ragazzi delle Juventus Academy di Qatar, Dubai e Abu Dhabi. Da registrare ancora il lavoro differenziato per Andrea e Douglas