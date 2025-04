Ilfoglio.it - Trump minaccia la Russia ma è solo tattica. I colloqui sulle terre rare

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo aver mostrato per settimane un atteggiamento particolarmente conciliante con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente americano Donaldha mostrato per la prima. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti