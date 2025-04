Thesocialpost.it - Trump, il suo consigliere Mike Waltz di nuovo nella bufera: “Ha usato Gmail per le comunicazioni governative”

Nuove polemiche coinvolgonodi Donaldper la sicurezza nazionale. Dopo il recente scandalo noto come Chatgate, ora emerge un’altra accusa: l’utilizzo di un accountper.Secondo quanto riportato dal Washington Post,e altri membri del Consiglio per la sicurezza nazionaleavrebbero utilizzato il servizio di posta elettronica di Google per discutere questioni delicate. In particolare, un funzionario vicino aavrebbe scambiato informazioni altamente tecniche con colleghi di altre agenzie attraverso. Lo stesso, invece, avrebbe ricevuto sulla sua email personale appuntamenti e documenti di lavoro.“L’uso di canali non sicuri per la comunicazione governativa solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni sensibili”, ha commentato un esperto di cybersecurity interpellato dal quotidiano.