Trump, i figli Eric e Donald Jr. investono in American Bitcoin

La famigliaè sempre più protagonista nel mercato delle criptovalute. I duemaggiori del presidente Usa,Jr., hanno annunciato un investimento nelle attività di mining, ossia l’estrazione del denaro virtuale. La loro Aman Data Centers si fonderà con Aman, proprietà della società di infrastrutture crittografiche Hut 8, quotata in Borsa, di cui controlleranno una quota del 20 per cento. L’obiettivo annunciato è quello di creare il più grande minatore crypto al mondo con l’intenzione di dare vita a una personale riserva di. In cambio del restante 80 per cento della proprietà, Hut 8 trasferirà circa 61 mila macchine di mining ad Amanche rimarrà separata dallaOrganization che gestisce l’impero immobiliare della famiglia. Non si escludono tuttavia potenziali collaborazioni nel prossimo futuro.