Trump | fiducia in Putin farà sua parte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Il presidente Usaha detto che si aspetta che l'omologo russola sua" nell'ambito di un accordo per chiudere la guerra in Ucraina. "Penso che terrà fede a quanto mi ha detto, e credo che rispetterà la suadell'accordo", ha detto. Solidarietà a Marine Le Pen, condannata e dichiarata ineleggibile: "Le è stato vietato di candidarsi per cinque anni ed era la candidata principale. Sembra questo Paese, sembra molto questo Paese", ha detto alla Casa Bianca.